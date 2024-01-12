İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Socotra Adası dahil Yemen'de bulunan tüm vatandaşlara ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu

İngiliz Dışişleri Ofisi, Yemen'deki Britanyalı turistlere, Socotra Adası da dahil olmak üzere, derhal ayrılarak evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Yemen, Arabistan Yarımadası'nın güney ucunda Suudi Arabistan ile sınırdaş bir ülke olup, benzersiz bitki ve hayvanlarıyla dikkat çeken Socotra Adası'na, ayrıca çöldeki antik kalıntıları, tapınakları ve arkeolojik siteleri içeren ülkenin tümü, İngiliz turistler için güvensiz olarak kabul edilmektedir.

Gov.uk web sitesinde yayımlanan uyarıda, "Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Yemen'e seyahatten kaçınılmasını tavsiye ediyor. Eğer Yemen'de bulunuyorsanız, derhal ayrılmalısınız" ifadelerine yer verilmiştir.

Uyarı, Birleşik Krallık ve ABD'nin ülkedeki Husi isyancılara yönelik hava saldırıları başlatmasının ardından gelmektedir. Grup yetkilileri, ölen birçok insanın olduğu bu saldırılara "karşılık verilmeyeceğini" iddia etmişlerdir.

Hükümetin açıklamasına göre, "Yemen'de tüm diplomatik ve konsolosluk hizmetleri askıya alındığı ve tüm diplomatik ve konsolosluk personeli geri çekildiği" için Yemen'deki Britanyalılara konsüler destek sağlanamamaktadır. Ayrıca, "bölgedeki gerilimin yükselme olasılığı" ve "Batılı çıkarlara, buna İngiliz vatandaşları da dahil olmak üzere, karşı artan bir tehdit olasılığı" olduğu belirtilmiştir.