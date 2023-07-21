İngiltere Dışişleri Bakanlığı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ve saygısızlık gösterilmesinin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için son derece onur kırıcı ve tamamen uygunsuz olduğunu kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, din veya inanç temelli nefreti kınadıklarını belirterek, herkes için din ya da inanç özgürlüğünü savunacaklarını ve karşılıklı saygıyı teşvik edeceklerini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ve saygısızlık gösterilmesinin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için son derece onur kırıcı ve tamamen uygunsuz olduğu açıklamasında bulunarak, din veya inanç temelli nefreti kınadı.??????????????

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için son derece onur kırıcı ve tamamen uygunsuz olduğunu bildirdi.

Din veya inanç temelli nefreti kınadıklarını belirten Sözcü, "Herkes için din ya da inanç özgürlüğünü savunacak ve karşılıklı saygıyı teşvik edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların yaşadığı derin acının farkındayız." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetlemişti.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.