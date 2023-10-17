İngiltere Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki Hastane Saldırısını Takip Ediyor
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıya ilişkin haberleri takip ettiklerini bildirdi. İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına ilişkin açıklama yaptılar.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıya ilişkin haberleri takip ettiklerini bildirdi.
Bakanlık yetkilileri, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına ilişkin Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıya ilişkin haberleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.???????