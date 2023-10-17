İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıya ilişkin haberleri takip ettiklerini bildirdi. İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına ilişkin açıklama yaptılar.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki Hastane Saldırısını Takip Ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıya ilişkin haberleri takip ettiklerini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına ilişkin Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıya ilişkin haberleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.???????