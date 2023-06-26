İngiltere Dışişleri Bakanı: Prigojin'in isyanı Putin'in otoritesine meydan okuma

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'daki isyanına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Prigojin'in isyanı, Başkan Putin'in otoritesine eşi görülmemiş bir meydan okumadır' ifadelerini kullanarak, 'Rus hükümetinin yalanları, Başkan Putin'in kendi yandaşlarından biri tarafından ifşa edildi' dedi.

- İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly: "Prigojin'in isyanı, Başkan Putin'in otoritesine eşi görülmemiş bir meydan okumadır"

"Rus hükümetinin yalanları, Başkan Putin'in kendi yandaşlarından biri tarafından ifşa edildi"

LONDRA - İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'daki isyanına ilişkin yaptığı açıklamada, "Prigojin'in isyanı, Başkan Putin'in otoritesine eşi görülmemiş bir meydan okumadır" ifadelerini kullanarak, "Rus hükümetinin yalanları, Başkan Putin'in kendi yandaşlarından biri tarafından ifşa edildi" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Rus paralı asker grubu Wagner'in geçtiğimiz cuma günü Rusya'da çıkardığı kısa süreli isyanına değindi. Cleverly, "Rus hükümetinin yalanları, Başkan Putin'in kendi yandaşlarından biri tarafından ifşa edildi" ifadelerini kullanarak, "Prigojin'in isyanı, Başkan Putin'in otoritesine eşi görülmemiş bir meydan okumadır ve Rusların savaşa verdiği destekte çatlakların ortaya çıktığı açık" dedi.

" Rusya'nın iç meselesi"

Cleverly, İngiliz hükümetinin olayı " Rusya'nın iç meselesi" olarak gördüğünü belirterek, "Ve tabii ki, Rusya'nın liderliği yalnızca Rus halkının meselesidir. Ancak herkes, Putin'in çırağının Ukrayna'daki savaş iddiasını alenen çürüttüğünü not etmeli" diye konuştu.

"Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti"

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin Rusya'da çıkardığı isyan sonrasında yayınladığı 11 dakikalık ses kaydında, "Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz'da sona erecekti" ifadelerini kullanarak, "Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti" dedi.

Wagner isyanı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etmişti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna'yı terk ederek, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmış, Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltmayı kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Wagner lideri Evgeny Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek" demişti.