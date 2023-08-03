İngiltere Dışişleri Bakanı Nijerya'da

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından kabul edildi. Görüşmede iklim değişikliği, enerji ve teknoloji gibi konular ele alındı. Cleverly, Nijerya ve Afrika'nın stratejik ortağı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Afrika turu kapsamında Nijerya'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından kabul edildi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Bola Tinubu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Aso Rock Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Tinubu ve Cleverly, iklim değişikliği, enerji, teknoloji gibi çeşitli konuları ele aldı.

Tinubu, görüşmede yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, Afrika kıtasının daha sürdürülebilir ve geniş tabanlı refaha ulaşması için bölgede daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirterek, "İngiltere'nin Nijerya ve Afrika'da bizimle birlikte çalışmaya hazır olduğunu bilmekten mutluluk duyuyorum. İngiltere, Afrika için daha fazlasını yapmalıdır." dedi.

Batı Afrika'daki demokrasi, barış ve istikrar konusuna da değinen Tinubu, "Alt bölgede istikrarsız hükümetler olduğu sürece güvenlik bir sorun olmaya devam edecek. Güvenlik ve ekonomik kalkınma konularında dinamik bir ortaklığa ihtiyacımız var çünkü teröristlerin Afrika'yı ve alt bölgemizi kendilerine yuva yapmalarını istemiyoruz." diye konuştu.

Cleverly ise Nijerya'da ikili ve ekonomik ortaklığı teşvik etmek için bulunduğunu kaydederek, İngiltere'nin Nijerya ve Afrika'nın uzun vadeli stratejik ortağı olmaya devam edeceğini söyledi.

Nijer'de yaşanan darbe konusunu değinen Cleverly, hükümetinin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) kararını ve Tinubu'nun demokrasi ve istikrarı destekleme konusundaki liderliğini desteklediğini bildirdi.

Cleverly, "Bizim için ulusal çıkar, barışçıl ve müreffeh bir Afrika kıtası görmektir çünkü barış ve güvenlik el ele gider." ifadesini kullandı.

James Cleverly, Nijerya'dan sonra Zambiya'ya geçecek.