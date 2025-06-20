İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: İran Nükleer Silaha Sahip Olmamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: İran Nükleer Silaha Sahip Olmamalı
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini vurgulayarak, Orta Doğu'daki çatışmaların derinleşmesini önlemek amacıyla diplomatik çözümler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret etti. Lammy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Orta Doğu'daki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini kaydetti. Bakan Lammy, " İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede 'bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini' ele aldıklarını aktararak, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var" dedi.

Bakan Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği'nden (AB) mevkidaşlarıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini bildirerek, "Şimdi Orta Doğu'daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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