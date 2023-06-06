İngiltere Dışişleri Bakanı: Kahovka Barajı'nın bombalanması savaş suçu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasıyla ilgili, özellikle sivil altyapıya kasıtlı saldırının savaş suçu olduğunu kaydetti.

Bakan Cleverly, Twitter paylaşımda, saldırıyı "korkunç bir eylem" olarak niteleyerek, "Özellikle sivil altyapıya kasıtlı olarak saldırmak bir savaş suçudur. İngiltere, Ukrayna'yı ve bu felaketten etkilenenleri desteklemeye hazırdır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) bombalanarak yıkıldığı duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rus ordusunu sorumlu tutmuştu.