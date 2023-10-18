İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hastanenin harap edilmesinin insan hayatı açısından 'yıkıcı kayıp' olduğunu belirtti. Cleverly, İngiltere'nin neler olduğunu öğrenmek ve Gazze'deki masum sivilleri korumak için müttefikleriyle çalışacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'deki Hastanenin Harap Edilmesi Yıkıcı Bir Kayıp

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hastanenin harap edilmesinin insan hayatı açısından "yıkıcı kayıp" olduğunu belirtti.

Cleverly, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin harap edilmesi insan hayatı açışından yıkıcı bir kayıptır. İngiltere nettir. Sivil hayatının korunması her şeyden önce gelmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

???????Bakan Cleverly, İngiltere'nin neler olduğunu öğrenmek ve Gazze'deki masum sivilleri korumak için müttefikleriyle çalışacağını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.