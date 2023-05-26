İngiltere Dışişleri Bakanı Brezilya'da: BM Güvenlik Konseyi reforma gitmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Latin Amerika turu kapsamında Brezilya'ya ziyarette bulundu. Cleverly, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile görüşmesinde BM Güvenlik Konseyi reformu ve Brezilya'nın daimi sandalye alması konularını ele aldı. Ayrıca Cleverly, Kolombiya'da Amazon ormanlarının korunması için yapılan fon desteğini de hatırlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Latin Amerika turu kapsamında Kolombiya ve Şili'nin ardından Brezilya'ya ziyarette bulundu.

Başkent Brasilia'da mevkidaşı Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya gelen Cleverly, heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Brezilya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BM) daimi bir sandalye almasını desteklediklerini dile getiren Cleverly, ülkenin küresel sahnede ve özellikle BM'de daha yüksek sese sahip olmasını desteklediklerini belirtti.

Cleverly, BM'nin küresel düzeyde mevcut önemini koruyabilmesi için Güvenlik Konseyi'nde "reforma gidilmesi gerektiğini" kaydetti.

Küresel güç dengesinin güneye doğru kaydığı gerçeğini kabul ettiklerini vurgulayan Cleverly, "Bu, Birleşmiş Milletler dahil birçok kurum tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira da Cleverly'e ziyareti için teşekkür ederek, BM reformu müzakerelerinin ilerletilebilmesi için çok sayıda ülke ile çalışacaklarını söyledi.

Amazon'un korunması için Londra'nın yaptığı fon desteğini hatırlatan Vieira, mevkidaşı Cleverly'e Brezilya halkı adına şükranlarını iletti.

Amazon ormanlarını ziyaret etmişti

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ile 21 Mayıs'ta Guaviare yönetim bölgesinde bir araya gelen Cleverly, dünyanın en güzel tropik ekosistemlerinden "Cerro Azul Tabiat Parkı"nı gezmişti.

Leyva, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarının Kolombiya'daki kısmı için Birleşik Krallık tarafından 13 milyon sterlinden fazla katkı sunulacağını belirtmişti.