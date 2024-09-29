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İngiltere'den Lübnan'a Seyahat Yasağı: Çatışmalar Tehlikeli Boyuta Ulaştı

İngiltere'den Lübnan'a Seyahat Yasağı: Çatışmalar Tehlikeli Boyuta Ulaştı
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İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına seyahat edilmemesi ve ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Devam eden çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle risklerin arttığı vurgulandı.

DIŞİŞLERİ, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Lübnan'a seyahat edilmemesi, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının da ülkeden ayrılması çağrısında bulundu.

FCDO'dan yapılan açıklamada, "FCDO, İsrail, Lübnan Hizbullahı ve Lübnan'daki diğer devlet dışı aktörler arasında devam eden çatışmalarla ilgili riskler nedeniyle Lübnan'a seyahat edilmemesini ve Lübnan'da bulunan herkesin ülkeyi derhal terk etmesini tavsiye etmektedir. Lübnan'da, başta İsrail sınırı olmak üzere, Bekaa Vadisi ve Litani nehrinin kuzeyi de dahil olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde de havan ve topçu atışları ile hava saldırıları devam etmektedir. Güney Beyrut, 20 Eylül'de yüzlerce kişinin yaralandığı bir saldırı da dahil olmak üzere defalarca hava saldırılarına hedef olmuştur. 28 Eylül'de Lübnanlı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'un güneyinde düzenlediği bir hava saldırısında öldüğü doğrulandı. Duyuru üzerine Lübnan'da kutlama amaçlı silah sesleri duyulduğu ve protesto gösterileri düzenlendiği bildiriliyor. Durum hızla tırmanabilir ve daha geniş bölge için risk oluşturabilir. Dikkatli olun, gösterilerden kaçının ve gelişmeler için yerel medyayı izleyin" denildi.

KAYIT YAPTIRIN ÇAĞRISI

Bakanlık ayrıca Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının verilen internet bağlantısından kayıt yaptırmaları istendi. Açıklamada, "Lübnan'da bir İngiliz vatandaşıysanız, Birleşik Krallık hükümetine orada olduğunuzu bildirmek için varlığınızı kaydedin. Bilgilerinizi daha önce (12 Eylül'den önce) bize kaydettirdiyseniz, yeniden kayıt yaptırmanız gerekecektir. Varlığınızı kaydettirmek, güncel iletişim bilgilerinizi sağlamayı içerir. Ailenizin veya grubunuzun Britanya vatandaşı olan her üyesi için ayrı bir form doldurmalısınız. Kaydınız, güncellemeleri paylaşmamıza olanak sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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