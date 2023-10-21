İngiltere'den Gazze'ye yardım kamyonları geçti
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medyadan yardım ve tıbbi malzeme yüklü kamyonların Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye doğru geçmeye başladığını duyurdu. Bakan Cleverly, bu yardımın acı çekenler için bir can simidi olduğunu belirtirken, İngiltere'nin Gazze'ye insani erişim için baskı yapmaya devam ettiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medyadan yardım ve tıbbi malzeme yüklü kamyonların Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye doğru geçmeye başladığını duyurdu.
Bakan Cleverly "Hayat kurtarıcı yardım taşıyan kamyonlar Refah'tan Gazze'ye geçmeye başladı. Bu yardım, acı çekenler için bir can simididir. Ancak (bu) tek seferlik olamaz. İngiltere, Gazze'ye insani erişim için baskı yapmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.