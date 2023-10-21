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İngiltere'den Gazze'ye yardım kamyonları geçti

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medyadan yardım ve tıbbi malzeme yüklü kamyonların Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye doğru geçmeye başladığını duyurdu. Bakan Cleverly, bu yardımın acı çekenler için bir can simidi olduğunu belirtirken, İngiltere'nin Gazze'ye insani erişim için baskı yapmaya devam ettiğini söyledi.