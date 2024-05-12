İngiltere'den bir koşucu, çölde yeni bir çifte maraton etkinliğini tamamlayan ilk kadın oldu

İngiltere'den bir koşucu, çölde yeni bir çifte maraton etkinliğini tamamlayan ilk kadın oldu.

33 yaşındaki Philippa Morris, geçtiğimiz ay Ürdün'deki Vadi Rum'da 42 km'lik yorucu bir çifte maratonun ikinci turunu tamamladı.

İngiliz mimar, koşucu arkadaşlarının çoğunun yükselen sıcaklıklar ve çölde yalnız kalma korkusu nedeniyle yarışmayı bıraktığını söyledi.

Morriss, ikinci gün kendisinin de endişeye kapıldığını belirtti.

Ürdün'deki çifte maraton, Nisan ayı sonunda yarışmacıların iki günde iki maraton koşmasına sahne oldu.

Uzun mesafe rekabetçi ve boş zaman koşularını teşvik eden sivil toplum kuruluşu Jordan Ultra Challange, BBC'ye yaptığı açıklamada Morris'in her iki koşuyu da tamamlayan ilk kadın olduğunu doğruladı.

33 yaşındaki Morris bu etkinliğe “antrenman yapma korkusu” için kaydoldu ve bu süreçte bir çocuk hayır kurumu için para topladı.

Şu anda Londra'nın doğusundaki Barkingside'da yaşayan Morris, “İlk günden ikinci güne yaşadığım deneyim çok farklıydı” dedi.

“Başlangıçta atmosferi çok benimsedim; koşan kişi sayısı fazlaydı, insanlarla etkileşime giriyor ve bundan keyif alıyordum.

“Ama o akşamki atmosfer kötüydü. Pek çok insan güneş çarpması geçirmişti ya da çölde tek başına koşmakta çok endişeliydi.

“Ertesi gün ben de diğer insanların korkularını taşıdım ve endişelendim.”

Morris ilk maratonu 6 saat 52 dakika ile tamamlamış, ertesi günkü maratonu ise 24 dakika daha erken bitirmişti.

Morris çocuk yardım kuruluşu Ordinary 2 Extraordinary için 2.800 sterlinden fazla bağış topladı.

Maratonu “oldukça bunaltıcı" diye niteleyen Morris, yarışı tamamladığında "kafama dank etmeden önce bir süre ağladım” dedi.

“Ortam tamamen izole bir halden her yerde beni tebrik eden insanlarla dolu bir hale döndü.”