İngiltere'deki tartışmalı Bibby Stockholm gemisinde bir ölüm yaşandı

İngiltere hükümetinin sığınmacıları caydırma stratejisinin bir parçası olan Bibby Stockholm gemisinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Ölümün intihar olduğuna dair işaretler bulunuyor. Gemideki sığınmacıların hangi ülke vatandaşı olduğu ve yaşı açıklanmadı. Olayın ardından polis inceleme yaptı ve soruşturma başlatıldı.

İngiltere hükümetinin, sığınmacıları caydırma stratejisinin önemli bir parçası olan tartışmalı Bibby Stockholm gemisinde bir ölüm yaşandı.

BBC’nin farklı kaynaklardan edindiği bilgiler, söz konusu sığınmacının intihar ettiğine işaret ediyor.

Bibby Stockholm isimli gemide ölen kişinin hangi ülke vatandaşı olduğu ve yaşı açıklanmadı.

İngiltere'de türünün ilk örneği olan üç katlı ve 222 odalı Bibby Stockholm gemisi Ağustos ayında kullanıma sokuldu.

İltica başvurularının sonucunu bekleyen 18 ile 65 yaş arasında 500 civarında erkek sığınmacı gemide barındırılabiliyor.

İngiltere’nin güneydoğusunda demirli olan gemide polis inceleme yaptı.

Güney Dorset bölgesinden Muhafazakar Parti milletvekili Richard Drax, bir trajedi olarak nitelediği olayın “imkansız bir durumun” sonucu olduğunu söyledi.

Drax buna karşın, geminin insani bir barınma imkanı sunduğunu savundu.

BBC’ye konuşan bir kaynak, ölümün kamaralardan birinde yaşandığını aktardı.

İçişleri Bakanı James Cleverly de parlamentoda yaptığı açıklamada, olayın ayrıntılarıyla soruşturulacağını söyledi.

Mülteci Konseyi Direktörü Enver Solomon, “korkunç bir ölüm” olarak nitelediği olayın bağımsız şekilde soruşturulması çağrısı yaptı.

Solomon, insan haysiyetine uygun yeni bir yaklaşımın acil şekilde bulunması gerektiğini de söyledi.

Mültecilerin hakları için kurulan bir başka sivil toplum kuruluşu olan Care4Calais’in direktörü olan Steve Smith de gemidekilerin “endişe ve üzüntü” içinde olduklarını kaydetti.

Smith, İngiltere hükümetine de trajedi karşısında sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Bibby Stockholm ve Ruanda planları

İngiltere’de sığınmacılar konusu siyasetin merkezinde yer alıyor.

Otellerdeki sığınmacıların nerelerde barındırılacağı konusu yanında Ruanda planı da halen gündemdeki yerini koruyor.

Rishi Sunak hükümetinin planı, sığınmacıların İngiltere'de iltica başvurularını yapmadan Doğu Afrika'daki Ruanda'ya gönderilmesini ve başvurularını orada yapmalarını öngörüyor.

Bibby Stockholm gemisi Ağustos’ta ilk sığınmacıların yerleştirilmesi sonrası hastalık tehdidi nedeniyle tahliye edilmişti.

Hükümet gemilere yerleştirme formülü sayesinde günde 6 milyon sterlini bulduğunu söylediği otel masraflarını azaltacağını savunuyor.

Göçmen haklarıyla ilgili kuruluş ve gruplar, gemi projesine başından beri sert bir şekilde karşı çıkarak, sığınmacıların cezaevine benzeyen koşullarda tutulmasının insan haklarına aykırı olduğunu söylüyorlar.

Ancak hükümet, geminin ucuz olmasının yanısıra güvenli de olduğunu iddia ediyor.