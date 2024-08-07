Üye Girişi
Haberler

İngiltere'deki Şiddet Eylemleri Irkçılığı Körüklüyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İngiltere ofisi, ülke genelindeki şiddet eylemlerinin ırkçılığı körüklediğine dikkat çekerek, 'Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor' dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İngiltere ofisi, ülke genelindeki şiddet eylemlerinin ırkçılığı körüklediğine dikkat çekerek, "Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor" dedi.

UNHCR, şiddet eylemlerinin ülke genelinde devam etmesi ve eylemler sebebiyle 400'den fazla kişinin gözaltına alınması ile ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür İngiltere'de tanık olduğumuz şiddet, sığınmacılara yönelik hedefli saldırılar da dahil olmak üzere bizi şoke ediyor. Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise, "Son birkaç günde İngiltere'de görülen şiddet, sığınmacılara yönelik olanlar da dahil olmak üzere, şok edicidir ve bu şiddeti körükleyen sahte haberler de öyle. Ayrım gözetmeksizin herkesin kendi toplumlarında güvende hissetme ve nefret, korku ve hoşgörüsüzlükten uzak yaşama hakkı vardır" dedi.

ŞİDDET EYLEMLERİNDE 400'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkenin genelinde devam eden eylemlerde yetkililerin yaptığı açıklama göre 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Devon ve Cornwall polisi eylemlerde altı kişiyi tutukladıklarını memur ve sivillerin yaralandığını ifade etti. Staffordshire polisi devam eden eylemlerde 6 polisin ve bir polis köpeğinin yaralandığını belirterek, şüpheliyi bulmak için halktan yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Göçmenler Politika Dünya Güncel Haberler

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz

MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title