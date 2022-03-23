İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 30 yılın zirvesinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 30 yılın zirvesinde

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 30 yılın zirvesinde

İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 6,2’ye çıkarak son 30 yılın rekorunu kırdı.

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6,2'ye çıkarak son 30 yılın rekorunu kırdı.

Bu yükselişte yakıt, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış rol oynadı. Şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yıla göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yüzde 20 civarında arttı.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl çift haneli sayıları görebileceğini açıkladı.

İngiltere'de hanelerin gaz ve elektrik faturalarına koyulan üst sınır Nisan ayında artırılacak ve ortalama bir hanenin enerji faturalarında yıllık 700 sterlin civarında bir artış meydana gelecek. Bunun da enflasyonu yükseltmesi bekleniyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak'a, geçinmekte zorlanan hanelere destek olması için yapılan çağrılar da artış gösterdi.

Sunak bugün öğlen saatlerinde planlarını açıklayacak. Bunların içinde benzinden alınan verginin azaltılması, sosyal yardımların artırılması ve sigorta ödemelerinin düşürülmesinin yer alabileceği belirtiliyor.

Pandemi sonrası artan talep ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle gıda ve petrol ürünleri fiyatlarındaki artış, pek çok ülkede enflasyonun tarihi rekorlar kırmasına yol açıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

BBC

Enflasyon, Doğalgaz, England, Enerji, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title