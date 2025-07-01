İngiltere'de Yabancı Etki Kayıt Programı Uygulama Başladı

İngiltere'de Yabancı Etki Kayıt Programı Uygulama Başladı
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İngiltere, hedef ülkeler arasında Rusya ve İran'ın yer aldığı 'Yabancı Etki Kayıt Programı'nı (FIRS) uygulamaya koydu. Bu program, yabancı kaynaklı faaliyetlerin devlete bildirilmesini zorunlu kılıyor ve ülkedeki siyasi etki faaliyetlerine karşı hazırlıkları kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İNGİLTERE'de, özellikle Rusya ve İran gibi yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren kurum ve bireylerin, bu faaliyetlerini devlete bildirmesini gerektiren 'Yabancı Etki Kayıt Programı' (FIRS) resmi olarak uygulamaya geçti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülke ekonomisini, demokrasisini ve toplumunu hedef alan yabancı kaynaklı faaliyetlerle mücadele amacıyla geliştirilen 'Yabancı Etki Kayıt Programı' (FIRS), 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. İlk olarak nisan ayında gündeme gelen programın, siyasi etki faaliyetlerine karşı hazırlıkları kolaylaştıracağı belirtildi. Açıklamada, FIRS'in iki aşamalı bir sistem olacağı ifade edildi. Birinci aşama, siyasi seçim adayları, milletvekilleri, üst düzey karar vericiler ve grupların İngiltere'deki lobi faaliyetlerini kapsayacak; ikinci aşama ise daha geniş bir kapsam sunacak. 'Geniş Katman' olarak adlandırılan bu aşamada, İngiltere'nin güvenliği ve çıkarlarına tehdit oluşturan ülkelerin faaliyetleri hedef alınacak ve özellikle Rusya ile İran'ın tüm faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilecek.

Açıklamada, İran ve Rusya'ya bağlı her türlü kurumun, Devrim Muhafızları, istihbarat birimleri, güvenlik ile ilgili bakanlıklar ve silahlı kuvvetler dahil, İngiltere'deki faaliyetlerini kaydetme zorunluluğu olduğu vurgulandı. FIRS kapsamında kaydedilen bir faaliyetin yasa dışı veya istenmeyen bir eylem olmadığı belirtilirken, izin alma veya faaliyetleri durdurma gerekliliği olmadığı da ifade edildi. Ancak, kayıt yaptırmamanın cezai yaptırımları olacağı hatırlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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