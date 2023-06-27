İngiltere'de tramvay istasyonunda bıçaklı saldırı: 1 ölü

Nottingham şehrindeki bir tramvay istasyonunda bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası, cinayet soruşturmasının devam ettiği ve 'halka güven vermek için' tramvay hattında hafta boyunca polis ekiplerinin devriye gezeceği belirtildi.

Nottinghamshire Polisi'nden yapılan açıklamada dünkü tramvay istasyonundaki bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası, saldırının meydana geldiği tramvay hattında polis ekiplerinin hafta boyunca devriye gezeceği belirtildi. Cinayet soruşturmasının devam ettiği, soruşturma kapsamında saldırının tanıklarıyla konuşulduğu ve tramvayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi. Açıklamada, "Henüz 32 yaşındaki adamın resmi kimlik tespiti yapılmamıştır. Bir dedektif ekibi şimdi bir adamın hayatını kaybetmesine yol açan koşulları anlamaya çalışıyor. Polis bunun münferit bir olay olduğunu ve saldırıyla bağlantılı olarak başka kimseyi aramadıklarını teyit etti" denildi.

"SORUŞTURMAMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Olayı soruşturan Dedektif Müfettiş Simon Barnes şunları söyledi:

"Bu, yolcular ve tramvay personeli için son derece üzücü bir olay olmuştur. Şehrimizde bu tür şiddet olaylarına asla müsamaha gösterilmeyecektir ve bıçak taşıyan ve kullananların yakalanıp yargılanmasını sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Halka güven vermek için tramvay ağı boyunca devriyelerimizi arttıracağız. Soruşturmamız hızla devam ediyor ve mümkün olan en kısa sürede kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

NE OLDU?

Dün yerel saatle 11.10 civarı Highbury Vale'deki bir tramvay istasyonundaki bıçaklı saldırı ihbarı sonrası polis olay yerine gitti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bıçaklanan 32 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 24 yaşındaki bir kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.