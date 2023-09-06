İngiltere'de terör suçlusu eski asker hapisten kaçtı

Londra Metropolitan Polisi, terör suçlarından tutuklu olan eski asker Daniel Abed Khalife'nin hapisten kaçtığını duyurdu. Khalife'nin hala Londra'da olduğu tahmin ediliyor ve polis vatandaşlardan bilgi paylaşmasını istedi.

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere'de terör eylemlerini destekleme ve teröristlerle bilgi paylaşma suçlarından tutuklu yargılanan 21 yaşındaki eski asker Daniel Abed Khalife'nin hapisten kaçtığını duyurdu.

Polis yaptığı açıklamada, Khalife'nin, bu sabah 07.50 sıralarında Londra'daki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçtığını bildirdi.

Son olarak beyaz tişört, bot ve kare desenli pantolon giydiği belirtilen eski askerin hala Londra'da olduğunu tahmin eden polis, vatandaşlardan Khalife ile ilgili bilgileri polisle paylaşmasını istedi.

Khalife, 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmış ve tutuklu yargılanmak üzere HMP Wandsworth Hapishanesi'ne konmuştu. Bir sonraki duruşması 13 Kasım'da yapılacak Khalife, 3 farklı terör suçundan yargılanıyor.

Khalife, terör saldırısı yapacağı ya da azmettireceği tahmin edilen bir kişiye bilgi sağlamak, patlama veya yanmaya sebep olarak kendine, başkasına ya da bir mülke zarar verecek şekilde şüpheli eşya yerleştirmek ve Resmi Sırlar Yasası'na aykırı olacak şekilde düşmanların faydasına bilgi, belge, doküman sağlamak, kayıt yapmak, yayın yapmak ve bu kişilerle temasa geçmek suçlarından yargılanıyor.

Khalife'nin kaçtığı HMP Wandsworth Hapishanesi ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak biliniyor.

Geçmişte yazar Oscar Wilde, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ve Alman tenisçi Boris Becker gibi isimlerin yattığı hapishanede sadece erkek mahkumlar tutuluyor.