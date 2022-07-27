KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLDİ: İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı

İngiltere Ulusal Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Merkezi, hazırladıkları raporda kurbanların sosyal medya uygulamalarındaki sahte reklama kandıkları ve bazılarının ise direkt mesajla kendisini yatırımcı gibi tanıtan kişilere birikimlerini kaptırdıklarını açıkladı. Yetkililer, yaşanan kaybın bir yıl içinde İngiltere çapında 1 milyar 362 milyon TL'ye ulaştığını ifade ederek Kovid-19 salgınında sosyal medya dolandırıcılığının daha arttığına dikkat çekti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya