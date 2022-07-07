İngiltere'de siyasi kriz: Eğitim Bakanı ve yeni atanan Maliye Bakanı da istifa etti

İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarıyla başlayan siyasi kriz devam ediyor. Sunak'ın yerine 36 saat önce göreve getirilen Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ve Eğitim Bakanı Michelle Donelan da istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaşan Zahawi, "Dün, 10 Numara'daki meslektaşlarımla birlikte Başbakana, bu gidişin tek bir yönü olduğunu ve onurlu bir şekilde gitmesi gerektiğini açıkça belirttim. Saygımdan ve 30 yıllık eski bir arkadaşını dinleyeceği umuduyla bu öğüdü gizli tuttum. Dinlemediği ve bu geç saatte hükümet üzerindeki inanılmaz başarıları baltaladığı için üzüldüm. Ancak ülke, yalnızca istikrarlı değil, aynı zamanda dürüstlükle hareket eden bir hükümeti hak ediyor. Sayın Başbakan, yapılacak doğru şeyin ne olduğunu biliyorsunuz ve şimdi gidin" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Haziran ayının başında yapılan güven oylamasında 359 Muhafazakar milletvekilinin 211'inin oyunu almıştı. Son istifaların ardından ise kriz, Johnson'ın aleyhine işlemeye başladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya