İngiltere'de rekor sayıda seçmen oy kullandı
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İngiltere'de, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların kapatılmasında bir gün önce rekor kırıldı. Oy kullanılan dördüncü günde, İngiltere'de yaşayan Türk seçmenlerin %49.70'i oy kullanmıştı. 127.281 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede bu oran 63.301 oy anlamına geliyor. Barış Çimen'in haberi.
İngiltere'de, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların kapatılmasında bir gün önce rekor kırıldı. Oy kullanılan dördüncü günde, İngiltere'de yaşayan Türk seçmenlerin %49.70'i oy kullanmıştı. 127.281 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede bu oran 63.301 oy anlamına geliyor. Barış Çimen'in haberi.
Kaynak: DailyMotion.com / Dünya