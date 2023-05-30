İngiltere'de rekor sayıda seçmen oy kullandı

İngiltere'de, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların kapatılmasında bir gün önce rekor kırıldı. Oy kullanılan dördüncü günde, İngiltere'de yaşayan Türk seçmenlerin %49.70'i oy kullanmıştı. 127.281 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede bu oran 63.301 oy anlamına geliyor. Barış Çimen'in haberi.