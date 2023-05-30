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İngiltere'de rekor sayıda seçmen oy kullandı

Dünya Haberleri

İngiltere'de, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların kapatılmasında bir gün önce rekor kırıldı. Oy kullanılan dördüncü günde, İngiltere'de yaşayan Türk seçmenlerin %49.70'i oy kullanmıştı. 127.281 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede bu oran 63.301 oy anlamına geliyor. Barış Çimen'in haberi.

İngiltere'de, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların kapatılmasında bir gün önce rekor kırıldı. Oy kullanılan dördüncü günde, İngiltere'de yaşayan Türk seçmenlerin %49.70'i oy kullanmıştı. 127.281 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede bu oran 63.301 oy anlamına geliyor. Barış Çimen'in haberi.

Kaynak: DailyMotion.com / Dünya

Dünya Haberler

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