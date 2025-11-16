Haberler

İngiltere'de Mülteci Politikalarında Büyük Değişiklik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un açıklamalarına göre, İngiltere'ye mülteci olarak kabul edilenler, ömür boyu oturum izni için 20 yıl beklemek zorunda kalacak. Yeni politikalar, düzensiz göçü azaltmak amacıyla iltica sürecinde önemli değişiklikler getiriyor.

İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un Pazartesi günü açıklayacağı yeni planlara göre İngiltere'ye mülteci olarak kabul edilenler, ömür boyu oturuma başvurabilmek için 20 yıl bekleyecek.

Hükümet, Manş Denizi'nden teknelerle gelen düzensiz göçmen ve iltica sayısını düşürmek için iltica politikasında büyük bir değişikliğe gidiyor.

Planlara göre mülteci statüsü alanların İngiltere'de geçici olarak kalmasına izin verilecek. Mülteci statüleri düzenli olarak gözden geçirilecek ve geldikleri ülkeler güvenli kabul edilenler geri gönderilecek.

Şu anda İngiltere'de mülteci statüsü alanlar beş yıl bekleyişin ardından ömür boyu kalıcı oturum iznine başvuru yapabiliyor.

Şimdiyse İçişleri Bakanı, ilk değerlendirme süresini beş yıldan, iki buçuk yıla indirmeyi ve daha sonra mülteci statüsünün düzenli olarak değerlendirilmesini istiyor.

Ancak İngiltere'de ömür boyu oturum alma süresini beş yıldan 20 yıla çıkartmayı planlıyor.

Bakan Mahmood Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada değişikliklerin insanlara "bu ülkeye yasadışı göçmen olarak gelmeyin, bir tekneye binmeyin" mesajı vermek üzere tasarlandığını belirtti.

Mahmood "Yasadışı göz ülkemizi parçalıyor" dedi ve hükümetin işinin "ülkeyi birleştirmek" olduğunu vurguladı.

Mahmood "Bu sorunu çözmezsek, ülkemizin daha da bölünmüş bir hale geleceğini düşünüyorum" dedi.

Planlar, Sosyal Demokratlar öncülüğündeki hükümetin Avrupa'daki en sert göç sistemlerinden birini yönettiği Danimarka'dan kopyalandı.

Danimarka'da mültecilere genelde iki yıllık geçici oturum izni veriliyor ve bu süre bittiğinde yeniden başvuru yapmaları gerekiyor.

Mahmood'un yeni yaklaşımının iktidardaki İşçi Partisi'nden bazı milletvekillerinin muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.

Mülteci Konseyi adlı kuruluşun direktörü Enver Solomon planların göçmenleri caydırmayacağını ve 20 yıllık sürenine "insanları uzun yıllar arafta bırakacağını ve kaygı yaratacağını" söyledi.

İngiltere'de Mart ayına kadar olan bir yıl içinde toplam 109.343 kişi iltica başvurusunda bulundu. Hükümetin verilerine göre bu bir önceki yıla göre % 17'lik artış anlamına geliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın son verileri son bir hafta içinde İngiltere'ye 1069 göçmenin geldiğini gösteriyor.

2025'te şu ana dek 39 binden fazla kişi küçük teknelerle ülkeye ulaştı. Bu sayı 2024'ün tümünden daha fazla ama 2022'ye kıyasla daha az.

BBC
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.