İngiltere'de MI6'nın Başına İlk Kadın Atandı: Blaise Metreweli

İngiltere'de MI6'nın Başına İlk Kadın Atandı: Blaise Metreweli
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın onayıyla, MI6'nın yeni şefi olarak Blaise Metreweli atanarak bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. Daha önce MI5'ta görev yapan Metreweli, MI6'nın teknoloji ve yeniliklerden sorumlu genel müdürlüğünü yürütüyordu.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer'ın onayıyla İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın başına getirilen Blaise Metreweli, bu göreve gelen ilk kadın oldu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'ın MI6'nın 18'inci şefi olarak Blaise Metreweli'yi atadığı bildirildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanı'na karşı sorumlu olan ve teşkilatta 'C' olarak bilinen MI6 şefliğine ilk kez bir kadının atandığı belirtilerek, Metreweli'nin halihazırda teşkilatta 'Q' olarak bilinen teknoloji ve yeniliklerden sorumlu genel müdürlük görevini yürüttüğü kaydedildi.

Metreweli'nin geçmişte iç istihbarat servisi MI5'ta görev yaptığı vurgulanan açıklamada, mevcut MI6 Başkanı ve İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un görevini sonbaharda bırakacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Metreweli'nin teşkilata 1999'da katıldığı, kariyerinin büyük kısmında Orta Doğu ve Avrupa'daki operasyonel görevler yaptığı ve Cambridge Üniversitesinde antropoloji eğitimi aldığı da aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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