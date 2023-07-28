İngiltere'de Kerbela şehitlerinin anma yürüyüşü düzenlendi

İngiltere'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılında anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce Şii, Kerbela şehitleri için ilahiler ve dualar okuyarak yürüyüşe katıldı.