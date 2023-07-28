İngiltere'de Kerbela şehitlerinin anma yürüyüşü düzenlendi
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İngiltere'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılında anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce Şii, Kerbela şehitleri için ilahiler ve dualar okuyarak yürüyüşe katıldı.
İngiltere'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1384'üncü yılında anma yürüyüşü düzenlendi.
Başkent Londra'nın simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta başlayan yürüyüşe katılan binlerce Şii, Kerbela şehitleri için ilahiler ve dualar okudu.
Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin başından geçenlerin mersiye şeklinde okunduğu anma etkinliğine katılan vatandaşlar, kentin Holland Park bölgesine doğru yürüdü.
Kerbela olaylarının matemini tutan Şiiler, yürüyüş boyunca göğüslerine vurarak 1384 yıl önce gerçekleşen olayı andı.
Yürüyüşte Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Zeynep ve diğer ehlibeyte yönelik pankartlar da taşındı.
Yürüyüşün yapıldığı Bayswater Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken yürüyüşe katılanlara su ikram edildi.