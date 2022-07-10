İngiltere'de Johnson'dan boşalan liderlik için öne çıkan adaylar

İngiltere Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından basında adayların ismi öne çıkmaya başladı. Parti lideri seçilene kadar görevde kalacak olan Johnson, istifa konuşmasında yeni liderin seçilme sürecinin hemen başlayacağını ve seçim takviminin gelecek hafta açıklanacağını belirtti.

İngiliz basınında eski bakanların yanı sıra bazı yeni isimler aday olarak öne çıkarken seçilecek kişiye İngiltere Kraliçesi, hükümeti kurma görevi verecek. Ancak yeni başbakan genel seçim istemezse İngiltere genel seçimleri 2025 yılının Ocak ayında yapılacak. Tory olarak adlandırılan Muhafazakar Parti liderliği için öne çıkan isimler, dün ve bugün basına açıklamalar yaparak başta 'vergi indirimi' olmak üzere vaatleri hakkında halkı bilgilendirmeye başladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya