İngiltere'de İnşaat Yangınında İşçi Vinçle Kurtarıldı

İngiltere'nin güneyindeki Reading kentinde çıkan yangında bir inşaat işçisi çatıda mahsur kaldı. İşçi, vinç yardımıyla kurtarıldı ve alkışlarla karşılandı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'de bir işçi yangın çıkan inşaat halindeki 16 katlı binanın çatısından vinç ile son anda kurtarıldı.

İngiltere'nin güneyindeki Reading kentinde inşaat halindeki 16 katlı bir binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Üst katta çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun siyah duman bulutu kaplarken, binanın çatısında bir işçi mahsur kaldı. Çevresini duman saran işçi, vinç yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. İşçinin kurtarılması aşağıda bekleyen kabalalık tarafından alkışlarla karşılandı.

İşçiyi kurtaran 65 yaşındaki vinç operatörü Glen Edwards, İngilizler tarafından "kahraman" olarak nitelendirildi. Edwards yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle vinç sepetini kontrol etmekte zorlandığını ancak sepeti çatıya indirmeyi başardığını söyledi.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler olay yerine ulaşan 50 kişilik itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. - LONDRA