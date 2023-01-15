İngiltere'de hemşireler önümüzdeki ay daha büyük bir grev planlıyor

İngiltere’de hemşireler, hükümetin uzlaşmaya yanaşmaması durumunda Şubat’a daha büyük bir greve gideceklerini açıkladı.

İngiltere’de hemşireler, hükümetin uzlaşmaya yanaşmaması durumunda Şubat’a daha büyük bir greve gideceklerini açıkladı.

Royal College of Nursing (RCN) Ocak sonuna kadar müzakerelerde bir ilerleme sağlanamazsa, ilk defa İngiltere’de greve çıkma hakkı bulunan tüm üyelerini kapsayacak bir çağrı yapacaklarını duyurdu.

Hemşireler bu ay da greve çıkmıştı.

Öte yandan hükümet de belli sektörlerde işçilerin greve çıkma hakkını kısıtlayacak yeni bir düzenleme üzerine çalışıyor.

Hemşireler enflasyondan yüzde 5 yüksek bir zam talep ediyor. Enflasyonun zirveye çıktığı noktadan hesaplanırsa bu yüzde 19 bir zam anlamına geliyor.

Fakat bazı haberlerde, yüzde 10’luk bir teklifi kabul edebileceklerine yönelik bilgiler de yer alıyor.

Hükümet ise zam oranına bağımsız kurulların karar verdiğini ve bu miktarın ödenmesine imkan olmadığını vurguluyor.

RCN Genel Sekreteri Pat Cullen, Başbakan Rishi Sunak’ın tutumunu “kafa karıştırıcı, pervasız ve siyasi açıdan düşüncesizce” olduğunu söyledi:

“Başbakan ilk başta hemşirelere biraz umut vermişti fakat yedi günün ardından hiçbir adım atmaya niyeti yokmuş gibi gözüküyor.

“Hemşireler yalnızca hak ettikleri değeri görmek istiyor.

“Aksi takdirde hemşireler mesleklerini bırakmaya devam edecek.”

Sağlık Bakanlığı’ndan bir sözcü, bu yıl bir milyondan fazla çalışanlarına yıllık en az 1.400 sterlinlik zam yaptıklarını söyledi:

“Bu zam, geçen yıl kamu görevlilerine verilen yüzde 3’lük zamma ek olarak yapıldı.”

Başbakan Sunak, Cuma günü konuyla ilgili açıklamasında, bu düğümün çözülmesini umduğunu söylemişti.

Hükümetin grevleri kısıtlamaya yönelik planı yasalaşırsa sağlık, eğitim, ulaşım ve bazı kritik sektörlerde işçiler greve çıkarken belli sayıda işçinin çalışması zorunlu tutulacak.