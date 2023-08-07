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İngiltere'de göçmenlerin yaşayacağı tekne ilk misafirlerini ağırlamaya başladı

Dünya Haberleri

İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin yaşayacağı mavnaya ilk sığınmacıların taşındığını açıkladı. İngiltere tarafından Dorset bölgesindeki Portland Limanı'na demirleyen ve göçmenlerin yaşayacağı mavna (büyük gemi) ilk sığınmacılarını ağırlamaya başladı. Birkaç sığınmacının Bibby Stockholm adlı mavnaya yerleştiği ve önümüzdeki aylarda 500'den fazla kişinin daha taşınacağı doğrulandı.

- İngiltere'de göçmenlerin yaşayacağı tekne ilk misafirlerini ağırlamaya başladı

LONDRA - İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin yaşayacağı mavnaya ilk sığınmacıların taşındığını açıkladı.

İngiltere tarafından Dorset bölgesindeki Portland Limanı'na demirleyen ve göçmenlerin yaşayacağı mavna (büyük gemi) ilk sığınmacılarını ağırlamaya başladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, birkaç sığınmacının Bibby Stockholm adlı mavnaya yerleştiği ve önümüzdeki aylarda 500'den fazla kişinin daha taşınacağı doğrulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İçişleri Bakanlığı Portland England Dünya Haberler

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