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İngiltere'de Geri Dönüşüm Tesisi Patladı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Oxfordshire bölgesinde bir geri dönüşüm tesisi, gıda atıklarının olduğu bir patlama sonucu alev topuna döndü. Patlamada yaralanan olmazken, bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.