İngiltere'de Geri Dönüşüm Tesisi Patladı
İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Oxfordshire bölgesinde bir geri dönüşüm tesisi, gıda atıklarının olduğu bir patlama sonucu alev topuna döndü. Patlamada yaralanan olmazken, bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
İngiltere'de başkent Londra'nın kuzeyindeki Oxfordshire bölgesinde gıda atıklarının olduğu bir geri dönüşüm tesisine yıldırım düştü.
Tesiste meydana gelen gaz patlamasıyla devasa bir alev topu oluştu.
Patlamadan sonra Oxford kenti kuzeyindeki bölge sakinlerinin çektiği görüntülerde, alev topunun gökyüzünü aydınlattığı görülüyor.
Severn Trent tesisini işleten şirketin açıklamasında, biyogaz tankarından birisinin patladığı bildirildi.
Patlamada yaralanan kimsenin olmadığı, tesis çalışanlarının ise güvenlik amacıyla önlem aldığı belirtildi.
Oxford Üniversitesi'nde çalışan 34 yaşındaki Jack Frowde, "Mutfakta otururken bütün ev beyaz parlak bir ışıkla doldu ve ardından yıldırım sesini duydum. Dışarıya baktığmda gökyüzü turuncu alev rengine bürünmüştü" dedi.
Patlamanın olduğu yere itfaiye, polis ve ambülanslar gönderildi.
Bölge sakinlerinin güvenlik gerekçesiyle evlerinden çıkmamaları istendi.