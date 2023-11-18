İngiltere'de Filistin'e Destek Gösterileri

İngiltere'de on binlerce kişi, Gazze'deki saldırılara karşı Filistin'e destek gösterileri düzenledi. Göstericiler, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulundu ve İsrail'in kuşatmasının kaldırılmasını istedi.

İngiltere'de Filistin halkıyla dayanışma için 6. kez hafta sonu bir araya gelen on binlerce kişi, " Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla farklı şehirlerde gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 6. kez cumartesi günü toplanan göstericiler, başkent Londra'nın yanı sıra birçok şehirde 100'den fazla protesto, gösteri, imza kampanyası ve yürüyüş düzenleyerek Filistin'e destek verdi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, Gazze'de acil ateşkes talebinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı kuşatmasının kaldırılarak insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Protestocular ayrıca, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer başta olmak üzere siyasi liderlerin, İsrail'in savaş suçlarına ortak olmaktan derhal vazgeçmelerini talep etti.

"Ateşkes lehinde oy kullanmaya başlamazsa ona oy vermeyeceğim"

Londra'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericilerden bir grup, iktidar partisiyle ortak tutum sergileyerek Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemeyen ana muhalefet lideri Starmer ve İşçi Parti'li milletvekili Tulip Siddiq'in Camden'daki ofisinin önünde protesto düzenledi.

Gösteriye katılanlardan Paula Wilson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun içler acısı olduğunu dile getirerek, "Yıkıcı, tamamen yıkıcı, insanlık dışı. Ayrım gözetmiyor, orantısız. Bunun ne kadar korkunç olduğunu anlatacak kelime yok." değerlendirmesinde bulundu.

Wilson ayrıca, "Milletvekilim Tulip Siddiq'in ateşkes lehinde oy kullanmasını istiyorum ve eğer ateşkes lehinde oy kullanmaya başlamazsa, artık ona oy vermeyeceğim. (Ana muhalefet lideri) Keir Starmer'a da oy vermeyeceğim. İşçi Partisine oy vermeyi çok isterdim ama yapamam." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etmişti

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi liderinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, parlamentodaki ateşkes çağrısı önergesinden yana oy kullanan 8 Gölge Bakan, 15 Kasım'da görevlerinden istifa etmişti.

Ayrıca, İşçi Partili 56 milletvekili de Gazze'de ateşkes çağrısından yana oy kullanmıştı.

Milletvekili İmran Hussain de muhalefet liderinin, İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle 8 Kasım'da Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze'deki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.