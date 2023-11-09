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İngiltere'de Filistin destekçisi grup Thales'ın Londra'daki merkez binasını protesto etti

İngiltere'de Filistin destekçisi bir grup, Fransız savunma ve güvenlik şirketi Thales'ın Londra'daki merkez binasının girişinde camları kırmızıya boyayarak ve Filistin bayrağı açarak protesto gerçekleştirdi.