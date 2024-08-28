İngiltere'de Doktorlar, Aromalı Elektronik Sigaraların Yasaklanmasını İstiyor

İngiltere’de doktorlar, farklı aromaları bulunan tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklaması için hükümete çağrıda bulundu.

Çocuk yaştakilerin bu ürünleri kullanması ülkede bir süredir tartışılıyor.

Tabipler sendikası ve meslek örgütü olan British Medical Association (BMA) hükümete “cesur bir adım” çağrısı yaptı.

Tıp örgütü, çocukların renkli paketler ve aromalarla pazar payını artırmak amacıyla hedef alındığını savunuyor.

Tahminlere göre, İngiltere’de 11-17 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık yüzde 8'i elektronik sigara kullanıyor.

Ada’da 18 yaşından küçüklere herhangi bir elektronik sigara satışı halihazırda yasadışı.

Ancak BMA Bilim Kurulu Başkanı Prof. David Strain, çocukların hala korumaya ihtiyaç duyduğunu kaydediyor:

"Bir elektronik sigara salgını içinde yaşadığımızı inkar edemeyiz. Elektronik sigara kullanımı son on yılda büyük ölçüde arttı, artık 10 yetişkinden biri bunları kullanıyor.

"Ancak çok daha endişe verici olan, bunları kullanan gençlerin sayısındaki artış; 11-17 yaş aralığında 10 yıl öncesine kıyasla neredeyse altı kat daha fazla elektronik sigara kullanılıyor.

"Bir doktor olarak, bunların insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olmada oynayabileceği rolü kabul ediyorum. Ancak elektronik sigaranın çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarında bir yeri olmamalı.”

BBC’ye konuşan Prof. Strain, elektronik sigaraların insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için tasarlandığını da hatırlatıyor:

Strain, “şatafatlı” ambalajlar ve aromalarla gençlerin hedeflendiğini savunuyor.

BMA hükümetten şunları talep ediyor:

Yeni tasarı karaborsayı güçlendirir mi?

İngiltere’de bir önceki hükümet, geçen Şubat ayında, çocukların elektronik sigaraya erişimini kısıtlamak ile sigarayı bırakmaya çalışan yetişkinlerin erişimini sürdürmek arasında "doğru dengeyi kurmayı" amaçlayan Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı'nı kamuoyuna sundu.

Muhafazakar Parti’nin sunduğu yasa tasarısı, elektronik sigalarda daha sade bir ambalaj öngörüyordu. Ancak İşçi Partisi hükümeti yasa tasarısını yenilemeyi ve insanların tütün satın alabileceği yaşı kademeli olarak artırmayı planlıyor.

İngiltere’de elektronik sigara üreticilerinin bir araya geldiği sektörel derneğin yetkilileri de, gençlerin bu ürünlere ulaşmasını engellemek için daha güçlü önlemlere ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduklarını aktarıyor.

Ancak dernek yasakların "karaborsayı güçlendirebileceğini" uyarısını da yapıyor.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkililerine göre, elektronik sigaralar, geleneksel sigaralardan önemli ölçüde daha az zararlı.

Ancak uzun vadeli riskler konusunda halen endişeler bulunuyor.