İngiltere'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

İngiltere'de Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylama başladı. Türk vatandaşları Londra, Manchester ve Edinburgh'ta kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Leicester'da ise oy verme işlemi 21 Mayıs'ta sona erecek.

İngiltere'de Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylama başladı.

Başkent Londra'da Türk vatandaşları yerel saat ile 08.00'den itibaren Novotel London West otelinde kurulan 35 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelenler, otelin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Seçmenler, Londra, Manchester ve Edinburgh'ta kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek. Leicester'da ise oy verme işlemi 21 Mayıs'ta sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İngiltere'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 127 bin seçmen bulunuyor.

" Londra'da sandık sayımızı 35'e çıkardık"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, oy verme merkezinde yaptığı açıklamada, İngiltere'de kayıtlı Türk seçmenin 5 gün boyunca oy kullanabileceğini belirterek, "Bir önceki seçimden farklı olarak Londra'da sandık sayımız 35. Dolayısıyla önemli bir artış sağlamış durumdayız." dedi.

Ertaş, seçmenlerin ilk turda olduğu gibi yine Londra'nın yanı sıra Manchester, Edinburgh ve Leicester'da oy kullanabileceklerini ifade ederek "Bir önceki turdan farklı olarak oy verme saatlerini de 2 saat artırdık. Vatandaşlarımız 08.00'den 22.00'ye kadar oylarını kullanabilecek." diye konuştu.

Sadece Leicester'da oy verme işleminin 2 gün süreceğini, diğer merkezlerde ise vatandaşların 5 gün boyunca oy kullanabileceğini belirten Ertaş, seçmenlerin huzur içinde oylarını kullanabilmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da İngiltere'de kayıtlı Türk seçmenin sandıklara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Atahan, vatandaşların açılan 35 sandıkta oylarını hızlıca ve kolaylıkla kullanabileceğini ifade etti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023