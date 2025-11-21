Haberler

İngiltere'de Covid-19 Soruşturma Raporu: Yetersiz Önlemler ve Erken Kapanma İhtiyacı

Güncelleme:
Bağımsız bir soruşturmada, İngiltere hükümetinin Covid-19 pandemisi sürecindeki yetersiz önlemleri eleştirildi. Rapor, kapanma kararlarının geç alındığını ve yüz binlerce can kaybına yol açtığını ortaya koydu. Hükümetin eğitim ve çocuklara öncelik vermediği de tespit edildi.

2020'nin ilk günlerinden başlayarak birkaç ayda dünyayı kasıp kavuran ve etkileri hâlâ devam eden Covid-19 pandemisiyle ilgili İngiltere hükümetinin attığı adımlar, bağımsız bir soruşturmanın konusu oldu.

800 sayfalık kapsamlı soruşturma raporunda, dönemin başbakanı Boris Johnson liderliğindeki İngiltere hükümetinin attığı adımlar yetersiz bulundu ve bazı kararların geç alınmasının on binlerce fazladan can kaybına neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Buna göre, eğer ilk dalgadaki kapanma kararı bir hafta daha erken alınabilseydi, 23 bin kişinin Covid kaynaklı olarak hayatını kaybetmesi engellenebilirdi.

Uzun süredir beklenen rapora göre, 2020'nin Mart ayındaki ilk "kapanma" kararı geç alındı. Öte yandan rapora göre, eğer hükümet sosyal mesafe ve semptom gösteren kişilerin izole olması yönünde daha erken kararlar alabilseydi, kapanmaya da gerek olmayabilirdi.

Raporda ayrıca Covid kısıtlamaları sırasında çocukların ve eğitimin önceliklendirilmediği tespiti yapıldı. Buna göre hükümet, okulların kapatılmasının sonuçlarını yeterince hesaplayamadı.

Diğer yandan, hükümetin önde gelen isimlerinin Covid kurallarını çiğnemesi, toplumda bu kurallara yönelik güven kaybına neden oldu.

'Aynı hatalar tekrarlandı'

Raporda Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ülkenin (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) hükümetleri eleştiriliyor ve Başbakanlık ofisinde "kaotik bir kültür" olduğu belirtiliyor.

Soruşturma heyetine başkanlık eden Heather Hallett, hükümetin bilim kurulunun virüsün ne kadar hızlı yayıldığını hafife aldığını ve ilk günlerde, sürü bağışıklığının oluşturulmasına yardımcı olmak için virüsün yayılması zirveye yaklaşana kadar kısıtlamaların getirilmemesini tavsiye ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın vardığı bulguların bir kısmını içeren 800 sayfalık raporda bir dizi başka başarısızlık da ortaya kondu:

- İkinci dalga başladığında ve Başbakan Boris Johnson daha sert kısıtlamaların gerekliliği konusunda defalarca fikir değiştirdiğinde, 2020 ilkbaharındaki aynı hataların sonbaharda tekrarlanması "affedilemez" olarak nitelendirildi.

- Politikacıların ve danışmanlarının kural ihlalleri halkın karar alma sürecine olan güvenini sarstı ve insanların tedbirlere uymaması riskini önemli ölçüde artırdı.

- Pandemiye müdahale sırasında hükümetin merkezinde "toksik ve kaotik" bir kültür vardı ve bu da tavsiye ve karar alma süreçlerini etkiledi.

- Yaşlılar, engelliler ve bazı etnik azınlıklar gibi hassas gruplar üzerindeki etki yeterince dikkate alınmadı.

- Çocuklara yeterince öncelik verilmedi, bakanlar okulların kapatılmasının sonuçlarını gerektiği gibi değerlendiremedi.

Raporda, sokağa çıkma yasaklarının hayat kurtarmaya yardımcı olmakla birlikte toplum üzerinde kalıcı izler bıraktığı, sıradan çocukluk dönemi faaliyetlerini durma noktasına getirdiği, Covid dışı sağlık sorunlarının tedavisini geciktirdiği ve eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiği belirtildi.

Covid-19 salgınının "pandemi" olarak nitelendirildiği dönemde Birleşik Krallık'ta toplam 247 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgının tepe noktasına ulaştığı bazı aralıklarda günde 1500'e yakın kişinin Covid kaynaklı olarak hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

BBC
500
