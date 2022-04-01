İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor - Haberler

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BBC

İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor

Birleşik Krallık’ta her 13 kişiden birinin Covid-19 olduğu açıklandı.

Birleşik Krallık'ta her 13 kişiden birinin Covid-19 olduğu açıklandı.

Geçen hafta 4,3 milyon olan vaka sayısı bu hafta 4,9 milyona yükseldi.

Bu, istatistiklerin tutulmaya başladığı Nisan 2020'den bu yana en yüksek sayı.

Artışın Covid-19 önlemlerinin kaldırılması ve daha bulaşıcı Omicron BA.2 alt varyantından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İngiltere'deki Ulusal İstatistik Kurumu, düzenli olarak binlerce haneye rastgele test yaparak ülkedeki vaka sayısını hesaplıyor.

Ülkede isteyen herkese ücretsiz hızlı antijen testi dağıtma politikası bugün itibarıyla sonlandı.

Covid-19 olan kişilere karantina zorunluluğu kaldırılırken beş gün boyunca evlerinde izole olmaları tavsiye ediliyor.

18 yaş altı için bu süre üç gün olarak tavsiye ediliyor.

Ülke genelinde herkese üçüncü doz aşı hakkı verilmiş durumda.

75 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi sorunları yaşayan kişiler de dördüncü doz aşı olabiliyor.

BBC

Togo Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Koronavirüs, England, Dünya, Haberler

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