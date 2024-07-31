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İngiltere'de çocuk cinayeti protestosunda camiye saldırı: 39 polis yaralandı

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İngiltere'nin Southport kentinde 3 çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında bölgede düzenlenen protestoya müdahale eden 39 polis yaralandı. Protestolar, bir camiye saldırıyla başladı.

İngiltere'nin Southport kentinde 3 çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında bölgede protesto düzenlendi. Yetkililer, bölgedeki bir camiye saldırılmasıyla başlayan protestoya müdahale eden 39 polisin yaralandığını duyurdu.

İngiltere'nin Southport kentinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 17 yaşında bir çocuk şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Yetkililer saldırı sonrası düzenlenen protestoların anma töreninin birkaç sokak ötesinde bir camiye saldırılmasıyla başladığını belirtti. Polisten yapılan açıklamada, şüpheli ile ilgili olarak sosyal medyada yaratılan spekülasyonların doğru olmadığı şüphelinin İngiltere doğumlu olduğu ifade edildi. Ambulans Servisi protestoya müdahale eden 39 polis memurunun yaralandığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, camiye taş ve tuğlaların atıldığı aynı zamanda bölgedeki konteynırların yakıldığı görüldü.

Başbakan Keir Staermer ise, "Southport halkı dün kendilerine yaşatılan dehşetin ardından sarsılmış durumdadır. Desteğimizi ve saygımızı hak ediyorlar. Kurbanlar için tutulan nöbeti şiddet ve haydutlukla gasp edenler, yas tutan topluma hakaret etmişlerdir. Yasanın tüm gücünü hissedecekler" ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, sosyal medyada şüphelinin Müslüman olduğuna dair yaratılan spekülasyonların ardından camiye saldırılmasını kınayarak, "Camilere saldırıp İslamafobik sloganlar atıyorlar. Southport'ta öldürülen çocuklar aşırı sağcıların zerre kadar umurundaymış gibi davranmayalım. Bu haydutlar, çocukların öldürülmesini kendi bağnaz amaçları için kullanan pisliklerdir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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