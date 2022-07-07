İngiltere'de Çevre Bakanı Pow da istifa etti
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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İngiltere Çevre Bakanı Rebecca Pow, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.
İngiltere Çevre Bakanı Rebecca Pow, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pow, "Bu hafta Covid-19 nedeniyle evdeyim. Bu sabah erken saatlerde Çevre Bakanı olarak istifamı sundum. Yaşadığım değerler, dürüstlük ve ahlak tehlikede. Ülkenin ihtiyaçları her zaman önce gelmelidir" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Dünya