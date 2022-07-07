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İngiltere'de Çevre Bakanı Pow da istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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İngiltere'de Çevre Bakanı Pow da istifa etti

İngiltere Çevre Bakanı Rebecca Pow, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.

İngiltere Çevre Bakanı Rebecca Pow, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pow, "Bu hafta Covid-19 nedeniyle evdeyim. Bu sabah erken saatlerde Çevre Bakanı olarak istifamı sundum. Yaşadığım değerler, dürüstlük ve ahlak tehlikede. Ülkenin ihtiyaçları her zaman önce gelmelidir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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