Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de camilere güvenlik önlemi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Southport kentinde yaşanan bıçaklı saldırının ardından camilerin güvenliğinin artırılacağını duyurdu. Yeni hızlı müdahale süreciyle camilere ek güvenlik personeli sağlanacak ve cemaatlere destek verilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Southport kentinde 3 kız çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından ülke geneline yayılan şiddet eylemleri sonrası camilerin güvenliğinin artırılacağını duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni hızlı müdahale süreci, şiddet olaylarına karışma riski taşıyan camilere ek güvenlik personeli sağlanabileceği ve böylece cemaatlere hayati destek ve güvence verilebileceği anlamına geliyor. Bu sayede yerel polis güçlerinin bu önemli ibadet yerlerini korumak için halihazırda yürüttüğü çalışmalar daha da güçlenecektir. Şu anda yürürlükte olan yeni süreç kapsamında polis, yerel makamlar ve camiler, toplulukları korumak ve mümkün olan en kısa sürede ibadete geri dönülmesini sağlamak için hızlı güvenlik görevlendirilmesini talep edebilecek" denildi.

BAKAN COOPER: SUÇA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, camilerin tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve bunun utanç verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Britanya gururlu ve hoşgörülü bir ülkedir ve hiç kimse polis memurlarına saldıran, yerel dükkanları yağmalayan ya da teninin renginden dolayı insanlara saldıran holiganların, haydutların ve aşırılık yanlısı grupların utanç verici eylemlerine mazeret bulmamalıdır. Birçok toplumda yerel camilerin de karşı karşıya kaldığı utanç verici tehdit ve saldırılar ışığında hükümet, yerel polis güçlerinin desteğinin yanı sıra Camiler için Koruyucu Güvenlik Programı aracılığıyla hızlı bir şekilde ek destek sağlamaktadır ve bu düzensizlik ve şiddete karışan herkesin yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacağını tekrarlıyoruz. Ulus olarak suç teşkil eden davranışlara, tehlikeli aşırıcılığa ve ülkemizin temsil ettiği her şeye karşı olan ırkçı saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İçişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Politika Dünya Güncel Haberler

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

 Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title