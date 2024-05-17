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İngiltere'de bir bahçede bulunan 1600 yıllık gizemli İrlanda taşı, uzmanları şaşırttı

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İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Coventry'de bir coğrafya öğretmeni tarafından 2020'de bulunan 1600 yıllık gizemli İrlanda taşı, uzmanları hayrete düşürdü. Üzerinde MS 4. yüzyıla ait İrlanda dilinde yazıtlar bulunan bu taş, keşfedildiğinde bir tür takvim sanıldı. Ancak uzmanlar, taşın bölgeye seyahat eden İrlandalı Hristiyan rahiplere ait olabileceğini belirtti. Taş, Coventry'deki Herbert Sanat Galerisi ve Müzesi'ne bağışlandı ve Nisan 2025'e kadar sergilenecek.

İngiltere'de bir bahçede bulunan 1600 yıllık gizemli İrlanda taşı uzmanları şaşkına çevirdi. Üzerinde MS 4. yüzyıla ait İrlanda dilinde yazıtlar bulunan bu taş, 2020'de West Midlands bölgesindeki Coventry'de bir coğrafya öğretmeni tarafından keşfedildi.

Taşı bulan Graham Senior, bahçesinin aşırı uzamış bir kısmını temizlerken bu taşa rastladı ve onu bir tür takvim sandı. Ancak uzmanlar, bu keşfin "cevaptan çok soru" doğurduğunu ve taşın bölgeye seyahat eden İrlandalı Hristiyan rahiplere ait olabileceğini belirtti.

Birmingham Museums Trust'tan arkeolog Teresa Gilmore, taşın buraya nasıl geldiğine dair birçok ihtimal olduğunu söyledi. Yaklaşık 139 gram ağırlığında ve 11 santimetre uzunluğundaki taş, kumtaşından yapılmış ve üzerindeki yazıt taşın üç köşesine kazınmış. Uzmanlara göre, bu taş kadim Ogham dilini yazmanın yaygın bir yoluydu.

Senior, taşı Coventry'deki Herbert Sanat Galerisi ve Müzesi'ne bağışladı. Taş, burada Nisan 2025'e kadar sergilenecek. Müze küratörü Ali Wells, "Mael'in taşı nasıl kaybettiğini ve taşın Coventry'deki bir bahçeye nasıl geldiğini asla öğrenemeyebiliriz ancak gelecekteki araştırmaların daha fazlasını ortaya çıkaracağını umuyorum" dedi.

Ocak ayında İspanya'da, üzerinde bir Roma diktatörünün adı yazılmış 2000 yıllık bir kurşun nesne keşfedilmişti. Bu nesnenin savaşan kabileler tarafından "mermi" olarak kullanıldığı bildirilmişti. 4,5 x 2 santimetre boyutlarında ve 71 gram ağırlığındaki bu eserin, erimiş kurşunun bir kalıba dökülmesiyle yapıldığı düşünülüyor ve "glans inscripta" olarak biliniyor. Bir yüzünde muhtemelen bilinmeyen bir İspanyol kasabasının Latincesi olan "IPSCA", diğer yüzündeyse Sezar anlamına gelen "CAES" yazıyor.

İngiltere'de bir bahçede bulunan 1600 yıllık gizemli İrlanda taşı, uzmanları şaşırttı

İngiltere'de bir bahçede bulunan 1600 yıllık gizemli İrlanda taşı, uzmanları şaşırttı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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