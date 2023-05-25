İngiltere'de Başbakanlık binası kapılarına çarpan kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın ardından polis, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralanma olmadığı açıklandı.