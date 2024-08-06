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İngiltere'de Aşırı Sağcı Protestolar: Polis Yaralandı, 400 Kişi Tutuklandı

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İngiltere'de aşırı sağcıların şiddet içeren protestolarının altıncı gününde, çok sayıda polis memuru yaralanırken, olaylara ilişkin 400'e yakın kişi tutuklandı. Hükümetin olağanüstü güvenlik konseyini toplamasının ardından cezaevlerinde yeni alan açıldı.

(ANKARA) - İngiltere'de aşırı sağcıların şiddet içeren protestolarının altıncı gününde, çok sayıda polis memuru yaralanırken, olaylara ilişkin 400'e yakın kişi tutuklandı. Hükümetin olağanüstü güvenlik konseyini toplamasının ardından cezaevlerinde yeni alan açıldı.

İngiltere genelindeki olayların altıncı gününe girmesinin ardından pazartesi gecesi, Plymouth ve Belfast'ta meydana gelen "şiddet olaylarında" çok sayıda polis memuru yaralanırken, ülke genelinde tutuklamalar 400'e ulaştı. Önümüzdeki günlerde, tutuklamaların artması bekleniyor.

Acil müdahale komitesinin pazartesi günü toplandığı olağanüstü güvenlik konseyine Başbakan Kier Starmer, başkanlık etti. Üst düzey kabine yetkililerini bir araya getiren konseyde, ülkede yaşanan şiddet olaylarına karşı alınması planlanan önlemlerin tartışıldığı bildirildi.

İngiltere'de aşırı sağcı protestocular için hapishanelerde yer açılıyor

Mahkemeler ve Hukuk Hizmetleri Devlet Bakanı Heidi Alexander, isyancılarla başa çıkmak için 500'den fazla ilave hapishane yerinin hazır olduğunu söyledi. Buna göre, gelecek haftadan itibaren genç yaştaki suçlular için HMP Cookham hapishanesi yeniden düzenlenecek, HMP Stocken hapishaneside de yeni gelenler için alanlar açılacak.

Heidi Alexander, hapis cezası alan şiddet yanlısı protestocular için kullanılmak üzere ek cezaevi alanlarının açıldığını ve 6 bin uzman polis memurunun daha şiddet olaylarına karşı görevlendirildiğini açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise, büyük bir Müslüman erkek topluluğunun bölgede yapılacağı söylenen aşırı sağcı protestoya karşı bölgelerini savunmaya hazırlandığı bildirildi.

Teknoloji bakanı, sosyal medya temsilcilerinden "nefret ve dezenformasyon" içeriklerini engellemelerini istedi

İnovasyon Teknoloji Bakanı Peter Kyle, dün TikTok, Meta, Google ve X'in temsilcileriyle görüştü. Kyle, sosyal medya temsilcilerinden, "Nefret dolu, yanlış bilgi ve kışkırtmaların yayılmasını durdurmalarını" istedi. Peter Kyle yaptığı açıklamada, insanların sosyal medyayı "toplumlarımızda zarar, sıkıntı ve yıkıma neden olmak" için kullanmalarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı şiddet olayları nasıl başladı?

Şiddet olayları, İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki Axel Muganwa Rudakubana isimli saldırganın, üç kız çocuğunu öldürüldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırısından sonra başladı. Sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonla birlikte çok sayıda  aşırı sağcı, sokağa çıkarak Müslüman göçmenleri hedef alan saldırılar düzenlemişti. Göçmen karşıtı aşırı sağcı protestolar, ülke genelinde devam etmişti.

Yüzlerce kişi, Rotherham'da sığınmacıların kaldığı bir oteli ateşe vermeye çalışmış, Liverpool'da bir çocuk kütüphanesi ve Sunderland'de bir Vatandaş Danışma Merkezi hafta sonu boyunca yakılmıştı. Bunun yanı sıra, camilere de saldırı düzenleyen aşırı sağcılar, dükkanları da yağmalamıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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