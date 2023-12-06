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BBC

İngiltere'de 27 yıllık dostun cesedi dondurucuda bulundu

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53 yaşındaki Damion Johnson, 27 yıldır tanıdığı ve birlikte yaşadığı John Wainwright'ın cesedini dondurucuda sakladığı için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Wainwright'ın cesedi, 2020 yılında bir konteyner şirketinin tesislerinde bulundu.

53 yaşındaki Damion Johnson, John Wainwright'ı 27 yıldır tanıyordu ve onunla birlikte İngiltere’nin Birmingham şehrindeki bir dairede yaşıyordu.

İkilinin “sağlam bir dostluğu" vardı ve 71 yaşındaki Wainwright öldüğünde mahkemede anlatılanlara göre Johnson, “kedere boğuldu.”

Sanık, bir cesedin hukuka uygun bir şekilde gömülmesini engellediğini ve üç kez dolandırıcılık yaptığını itiraf ettikten sonra iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çift, 2015 yılında ortak dairelerine taşındı ve Johnson, Wainwright'ın resmi olarak bakıcısıydı.

Yaşlı adam Eylül 2018'de öldü, ancak cesedi Ağustos 2020'de bir konteyner şirketinin tesislerindeki dondurucuda bulunana kadar kayıptı.

Savcı Darron Whitehead, ikilinin Birmingham şehir merkezindeki bir dairede yaşadığını ve Johnson'ın Wainwright'ı bir baba figürü olarak gördüğünü söyledi.

Savcı, Johnson'ın arkadaşının ölümünden sonra "mantıklı düşünmediğini" belirterek, "Zaman geçtikçe yetkililere bilgi verememiş" dedi.

Mahkemede, Johnson'ın maliyeti 462 sterlin olan bir dondurucu sipariş ettiği, ancak akrabalarına ve arkadaşlarına Wainwright'ın öldüğünü ve cenazenin çoktan gerçekleştiğini söylediği anlatıldı.

Acil servise haber vermedi, ölüm belgesini de almadı.

Dondurucudan gelen koku

Ceset, Johnson'ın Aralık 2019'da başka nedenlerle gözaltına alınmasının ve dairenin mühürlenmesinin ardından keşfedildi.

Cesedin bulunduğu dondurucu içeride bırakılmıştı ancak fişi çekilmişti.

Daha güvenlik kontrolleri yapmak için daireye görevliler gitti ve güçlü bir koku fark etti, ancak dondurucu, kokunun çürüyen yiyeceklerden kaynaklandığını varsayan görevliler tarafından Ağustos 2020'de götürüldü.

Ceset sonunda konteyner şirketinin personeli tarafından bulundu.

Otopsi incelemesinde künt kafa travması belirtileri tespit edildi, ancak Wainwright'ın nasıl öldüğü sonucuna varılamadı.

Mahkemede, yakın zamanda Derby'de yaşayan Johnson'ın, ölümünden sonra eski ev arkadaşının banka hesabını kullandığı anlatıldı.

Avukat Raglan Ashton ikili arasında, birinin ölümü halinde diğerinin ortak hesaptaki paraya erişebileceğine dair "gayrıresmi bir anlaşma" olduğunu söyledi.

Yargıç Shaun Smith KC, cenazenin gömülmesini engellemenin "olağandışı bir suç" olduğunu söyledi ancak sanığın Wainwright'ın ölümüyle bir ilgisi olduğunu "hiçbir şekilde ima etmediğini" belirtti.

Yargıç, "Onun ölümünü kabul etmiş olsaydınız ve normal bir şekilde süreç gerçekleşseydi, iyi ve düzgün bir cenaze töreni yapılırdı” dedi.

"Yaptığınız her şey o cesedin saklanmasını kolaylaştırdı. Onun bulunmasına katkı sunacak hiçbir şey yapmadınız.”

BBC

Birmingham Eylül Mahkeme Dolandırıcılık Ölüm Cinayet Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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