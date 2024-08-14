Üye Girişi
Haberler
BBC

İngiltere'de 13 yaşındaki kız çocuğu aşırı sağcı şiddet eylemlerine karıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karıştığı suçlamasıyla mahkum edildi. Protestolar sırasında sığınmacıların kaldığı bir otelin girişini tekmeleyip yumrukladığı kabul edilen çocuk, kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu 31 Temmuz’da ülkenin güneyindeki Hampshire’a bağlı Aldershot kasabasındaki aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karışmaktan suçlu bulundu.

Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan çocuk, protestolar sırasında sığınmacıların kaldığı bir otelin girişini tekmelediği ve yumrukladığı suçlamalarını kabul etti.

Basingstoke Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ailesiyle birlikte katılan çocuk kefaletle serbest bırakıldı. Cezası gelecek ay belli olacak.

Eylemci, Southport'ta üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından İngiltere'nin bazı bölgelerine yayılan aşırı sağcı şiddet eylemlerindeki rolleri nedeniyle Salı günü mahkum edilen 14 kişiden biriydi. Sekiz kişi daha hapis cezası aldı.

Pazartesi günü itibarıyla, Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), eylemlere katılan 975 kişinin gözaltına alındığını ve 546 kişiye suçlama yöneltildiğini açıkladı.

Pazartesi günü, 12 yaşında iki çocuk eylemler nedeniyle hüküm giyen en genç kişiler oldu.

BBC’nin analizine göre, şu ana kadar en az 120 kişi mahkum edildi. Suçlama yöneltilen 350'den fazla kişiden 201'i şiddet eylemine karışmakla, 30'u polis memuruna saldırmakla suçlandı.

Şimdiye kadar verilen 50 cezaya bakıldığında, sanıklar ortalama 2 yıl hapis cezası aldı. En yüksek ceza 3 yıl 4 ay oldu.

Southport'ta üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından İngiltere'nin bazı bölgelerinde aşırı sağcı protestolar ve şiddet eylemleri patlak verdi. Öncesinde, şüphelinin İngiltere'ye tekneyle gelen bir sığınmacı olduğu sahte haberleri internette yayıldı.

BBC

Mahkum Mahkum Dünya Çocuk Suç Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Mıhlama tarifi! En güzel Mıhlama tarifi! Mıhlama tarifi nasıl yapılır? Mıhlama için malzemeler! 14 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı? Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada?
title