Üye Girişi
Haberler

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını devralarak uluslararası krizlere odaklanacağını açıkladı. BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, mevcut ihtilafların en yoğun yaşandığı döneme dikkat çekti.

İNGİLTERE, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını İsviçre'den devraldı. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını devralarak, uluslararası krizlere odaklanacağını açıkladı. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, ülkesinin dönem başkanlığına dair düzenlediği basın toplantısında, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi. Woodward, dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin Orta Doğu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Sudan meselelerine odaklanacağını belirtti. BMGK dönem başkanlığı, aralık ayında ABD'ye geçecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen başkandan zehir zemberek sözler

 DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?

DEM Parti'nin ağır topuna sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Şirin katiliyle yan yana
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.