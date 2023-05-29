İngiltere Başbakanı Sunak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Görüşmede, İngiltere ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin yinelemesi yapıldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Sunak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğü ve kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Görüşmede, Sunak'ın, ekonomik ortaklar ve yakın NATO müttefikleri olarak, İngiltere ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkiyi yinelediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Sunak, Türkiye'nin bu yılın başlarında meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından devam eden toparlanma sürecini değerlendirdi ve İngiltere'nin Türk halkıyla dayanışmasını sürdüreceği sözünü verdi. Liderler, ortak zorlukların üstesinden gelmek için birlikte yakın çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar."