Üye Girişi
Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, şiddet eylemlerini kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Southport kentinde yaşanan bıçaklı saldırı ve ülke geneline yayılan şiddet eylemleri hakkında Başbakan Keir Starmer açıklama yaptı. Starmer, şiddeti organize, şiddet içeren bir haydutluk olarak nitelendirdi ve adaletin tüm gücüyle yüzleşeceklerini vurguladı. Müslüman toplumların da hedef alındığını belirten Starmer, bu şiddet yanlısı güruhun ülkeyi temsil etmediğini ve adalete teslim edileceğini söyledi.

İngiltere'nin Southport kentinde 3 kız çocuğun bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, "Bu hafta sonu gördüğümüz aşırı sağcı haydutluğu şiddetle kınıyorum. Bu bir protesto değildir. Bu organize, şiddet içeren bir haydutluktur" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer şiddet eylemlerinde bulunanların adaletin tüm gücüyle yüzleşeceğinin altını çizdi. Starmer açıklamasında, "Bu şiddete iştirak edenlerin yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklarından şüpheniz olmasın. Polis gözaltılar yapacaktır. Bireyler tutuklu yargılanacak, suçlamalar takip edecek ve mahkumiyet kararları verilecektir. İster doğrudan ister internet üzerinden bu eylemi kışkırtıp sonra da kaçanlar olsun, bu kargaşaya katıldığınız için pişman olacağınızı garanti ederim. Bu bir protesto değildir. Bu organize, şiddet içeren bir haydutluktur ve sokaklarımızda ya da internette yeri yoktur" dedi.

MÜSLÜMAN TOPLUMLAR HEDEF ALINDI

Starmer, Müslüman toplumların ve diğer etkin grupların da şiddet eylemlerinde hedef alındığını vurguladı. Starmer, "Müslüman toplulukların hedef alındığını, camilere saldırılar düzenlendiğini, diğer azınlık topluluklarının dışlandığını gördük. Sokaklarda Nazi selamları, polise saldırılar, ırkçı söylemlerin yanı sıra ahlaksız şiddet. Dolayısıyla hayır, bunu olduğu gibi, aşırı sağcı haydutluk olarak adlandırmaktan çekinmeyeceğim. Teninin rengi ya da inancı nedeniyle hedef alındığını düşünenlere sesleniyorum. Bunun ne kadar korkutucu olduğunu biliyorum. Bu şiddet yanlısı güruhun ülkemizi temsil etmediğini bilmenizi isterim. Onları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İngiltere'nin Southport kentinde 30 Temmuz'da bir dans etkinliğinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Polis, 17 yaşındaki bir genci saldırı şüphesiyle gözaltına aldı. Daha sonra saldırganın Müslüman olduğuna ilişkin söylentiler internette yayılmaya başladı.

Söylentilerin ardından, saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarındaki bir cami saldırıya uğradı ve polis müdahale etti. Ayrıca saldırganın Müslüman olmadığı, Axel Rudakubana adında Ruandalı bir Hristiyan olduğu ortaya çıktı. Southport'ta başlayan şiddet eylemleri, ülke geneline yayıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası Güvenlik Politika Dünya Güncel Haberler

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

 Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

 Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 30 Filistinli hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title