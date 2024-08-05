İngiltere Başbakanı Starmer, şiddet eylemlerini kınadı

İngiltere'nin Southport kentinde 3 kız çocuğun bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, "Bu hafta sonu gördüğümüz aşırı sağcı haydutluğu şiddetle kınıyorum. Bu bir protesto değildir. Bu organize, şiddet içeren bir haydutluktur" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer şiddet eylemlerinde bulunanların adaletin tüm gücüyle yüzleşeceğinin altını çizdi. Starmer açıklamasında, "Bu şiddete iştirak edenlerin yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklarından şüpheniz olmasın. Polis gözaltılar yapacaktır. Bireyler tutuklu yargılanacak, suçlamalar takip edecek ve mahkumiyet kararları verilecektir. İster doğrudan ister internet üzerinden bu eylemi kışkırtıp sonra da kaçanlar olsun, bu kargaşaya katıldığınız için pişman olacağınızı garanti ederim. Bu bir protesto değildir. Bu organize, şiddet içeren bir haydutluktur ve sokaklarımızda ya da internette yeri yoktur" dedi.

MÜSLÜMAN TOPLUMLAR HEDEF ALINDI

Starmer, Müslüman toplumların ve diğer etkin grupların da şiddet eylemlerinde hedef alındığını vurguladı. Starmer, "Müslüman toplulukların hedef alındığını, camilere saldırılar düzenlendiğini, diğer azınlık topluluklarının dışlandığını gördük. Sokaklarda Nazi selamları, polise saldırılar, ırkçı söylemlerin yanı sıra ahlaksız şiddet. Dolayısıyla hayır, bunu olduğu gibi, aşırı sağcı haydutluk olarak adlandırmaktan çekinmeyeceğim. Teninin rengi ya da inancı nedeniyle hedef alındığını düşünenlere sesleniyorum. Bunun ne kadar korkutucu olduğunu biliyorum. Bu şiddet yanlısı güruhun ülkemizi temsil etmediğini bilmenizi isterim. Onları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İngiltere'nin Southport kentinde 30 Temmuz'da bir dans etkinliğinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Polis, 17 yaşındaki bir genci saldırı şüphesiyle gözaltına aldı. Daha sonra saldırganın Müslüman olduğuna ilişkin söylentiler internette yayılmaya başladı.

Söylentilerin ardından, saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarındaki bir cami saldırıya uğradı ve polis müdahale etti. Ayrıca saldırganın Müslüman olmadığı, Axel Rudakubana adında Ruandalı bir Hristiyan olduğu ortaya çıktı. Southport'ta başlayan şiddet eylemleri, ülke geneline yayıldı.