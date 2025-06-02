İngiltere Başbakanı Starmer: Rusya tehdidi görmezden gelinemez

İngiltere Başbakanı Keir Starmer " Rusya tehdidinin görmezden gelinemeyeceğini" söyledi ve ülkesinin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

BBC Radyo 4'te yayımlanan Today programına katılan Başbakan Starmer'a, İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın geçen yıl söylediği "Üç yıl içinde savaşmaya hazır olmalıyız" sözleri hatırlatıldı.

Starmer'a "Başbakanlık döneminizde İngiliz birliklerinin savaşa yollanabileceği mi kastedildi?" sorusu yöneltildi.

"Umarım öyle bir şey olmaz" diyen Starmer " Rusya tehdidi görmezden gelinemez" diye devam etti ve İngiltere'nin hazır ve hazırlıklı olması gerekliğini ifade etti.

Starmer " Rusya barış konusunda ciddi olmadığını son haftalarda gösterdi" diye de ekledi.

Başbakan Starmer, "dünyanın değiştiğini, savunma ve güvenlik alanında yeni bir döneme girildiğini" kaydetti.

"Daha büyük bir istikrarsızlık ve tehditler" olduğunu söyleyen Başbakan, hükümetinin bugün başlatılacak savunma harcamaları değerlendirmesinde, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu ve olabileceği zorlukları net bir şekilde ortaya koymasını istediğini anlattı.

Starmer prensiplerini de "savaşmaya hazırlık", entegre bir silahlı kuvvetlere sahip olmak ve "Önce NATO" olarak ifade etti.

" Dünya değiştiyse, biz de hazır olmalıyız" diyen Başbakan "Bir çatışmayı caydırmak istiyorsanız bunun en iyi yöntemi savaşa hazırlanmaktır" diye konuştu.

Savunmaya %3 bütçe ne zaman?

Ancak Starmer, bir sonraki parlamento döneminde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) %3'ünü savunmaya ayırma hedefi sorulduğunda net bir tarih söylemedi.

İlk hedefinin 2027/28 döneminde bu seviyeyi %2,5'e çıkartmak olduğuna dikkat çeken Starmer, savunma harcamaları değerlendirmesinde amacın seviyeyi daha da yükseltmek olacağını söyledi.

Ancak Başbakan %3 oranı için net bir tarih söylemekten kaçındı.

Starmer şubat ayında savunma harcamalarını Nisan 2027 itibarıyla GSYH'nin %2,5'e, 2034'te de ekonomik koşulların izin vermesi halinde %3'e çıkarılmasının istendiğini söylemişti.

Alman Genelkurmay Başkanı: Rusya NATO'ya dört yıl içinde saldırabilir

Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer de BBC'ye yaptığı açıklamada, NATO'nun önümüzdeki dört yıl içinde Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya hazırlanması gerektiğini söyledi.

General Breuer Rusya'nın her yıl yüzlerce tank ürettiğini ve bunların birçoğunun 2029 itibarıyla, hatta daha da erken bir tarihte NATO'nun Baltık ülkeleri üyelerine saldırıda kullanılabileceğini kaydetti.

General Breuer NATO'nun Rusya'dan 40 yıllık kariyerinde görmediği kadar "ciddi bir tehditle" karşı karşıya olduğunu ve şu anda Rusya'nın her yıl yaklaşık 1500 ana muharebe tankı ürettiğini kaydetti.

General "Bu tankları biri bile Ukrayna'yla savaşa yollanmıyor, envantere ekleniyor ve yüzü hep Batı'ya dönük olan askeri yapılara eklemleniyor" dedi.

Alman General ayrıca, Moskova'nın 2024'te dört milyon 152 mm top mermisi ürettiğini ve bunların hepsinin Ukrayna'ya gitmediğini ekledi.

Breuer "Burada bir niyet ve NATO'nun Baltık ülkesi üyelerine gelecekte düzenlenebilecek muhtemel bir saldırı için silah stoku büyütme söz konusu" diye konuştu ve şöyle devam etti;

"Analistlerin değerlendirmesi bu. 2029'da. Dolayısıyla 2029 itibarıyla hazır olmalıyız. Bana 2029'dan önce olmayacağına dair bir garanti var mı diye sorarsanız, size hayır derim. Yani bu gece savaşabilmeliyiz."