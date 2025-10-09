İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, Hamas ile İsrail arasında sağlanan Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze barış planının ilk aşamasında anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Starmer, sürecin özellikle son iki yıldır 'hayal edilemeyecek acılar yaşayan' rehineler, aileleri ve Gazze halkı için büyük bir 'rahatlama anı' olduğunu belirtti.

Starmer, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin diplomatik çabalarına teşekkür ederek, "Bu anlaşma artık gecikme olmaksızın tam olarak uygulanmalı ve Gazze'ye hayat kurtaran insani yardıma yönelik tüm kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Starmer, savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Starmer, İngiltere'nin, barış planının tam olarak uygulanması ve uzun vadeli çözüm için atılacak sonraki adımları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.