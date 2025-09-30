İngiltere Başbakanı Starmer'den Trump'ın Gazze Planına Destek

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına yönelik açıklamasında, "ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi sağlamayı hedefleyen 20 maddelik planını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum. Trump'ın liderliği için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Tüm tarafları ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya davet eden Starmer, "Çatışmaların sona erdirilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Gazzelilere acil insani yardım ulaştırılması için gösterilen çabaları güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim de önceliğimiz budur ve bir an önce gerçekleşmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'a da planı kabul etme, silah bırakma ve rehineleri serbest bırakma çağrısı yapan Starmer, "İngiltere, ortaklarıyla birlikte kalıcı ateşkesi sağlamak ve Filistinliler ile İsraillilerin yan yana, güvenlik içinde yaşayacağı sürdürülebilir bir barışı tesis etmek için çaba göstermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.