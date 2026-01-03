Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer: Venezuela'daki operasyona hiçbir şekilde dahil olmadık

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri harekata ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin bu operasyona dahil olmadığını belirtti. Starmer, olayların hızlı geliştiğini ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin bu operasyona hiçbir şekilde dahil olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri harekatı hakkında konuştu. Starmer, Londra yönetiminin bu süreçteki konumuna dair net bir çizgi çekerek, "Şunu söyleyebilirim ki İngiltere bu operasyona hiçbir şekilde dahil olmadı" ifadelerini kullandı.

Mevcut tabloyu hızla gelişen bir durum olarak tanımlayan Starmer, henüz ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmediğini kaydetti. Starmer, "Trump ile konuşmak istiyorum, müttefiklerle de konuşmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığına dair duyurusunu yorumlayan İngiliz Başbakan, olayların seyrine işaret ederek, "Her zaman söylediğim ve inandığım üzere hepimizin uluslararası hukuka uyması gerekir ancak bu aşamada durum çok hızlı gelişiyor. Önce gerçekleri tespit edelim ve sonrasında buna göre hareket edelim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Starmer, bölgedeki 500 kadar İngiliz vatandaşının güvenliği konusuna da değindi. Vatandaşların durumu için diplomatik kanalların devrede olduğunu belirten Starmer, "Büyükelçilikle birlikte onların iyi şekilde gözetildiğinden, güvenliklerinin sağlandığından ve uygun tavsiyeler aldıklarından emin olmak için çalışıyoruz. Bu nedenle büyükelçilikle bu konuda hızlı şekilde çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Uluslar arası hukuk falan yoktur. Olsaydı İsrail bunları yapamazdı. PKK gibi terör örgütlerine nato daki diğer ülkeler de karşı çıkardı. Uluslar arası hukuk bir kaç tane ülkenin uydurmasıdır

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

